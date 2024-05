An den Börsen in New York zeichnet sich am Dienstag zunächst eine müde Eröffnungsphase ab. Die relevanten Indizes tendieren minimal um ihre Vortagesschlusskurse herum. Nach vier Tagen mit Gewinnen scheint die Zinssenkungsfantasie nun etwas an Dynamik einzubüßen. Hinzu kommt, dass die Q1-Saison ihren Höhepunkt überschritten hat und nun frische Impulse für den Handel fehlen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

