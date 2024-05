EQS-News: MGI - Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

MGI - Media and Games Invest SE meldet Rekord-Umsätze und -EBITDA, die auf ein starkes organisches Wachstum von 21% im ersten Quartal 2024 zurückzuführen sind



MGI - Media and Games Invest SE meldet Rekord-Umsätze und -EBITDA, die auf ein starkes organisches Wachstum von 21 % im ersten Quartal 2024 zurückzuführen sind - Veröffentlichung der Jahresprognose für 2024 Die Nettoumsatzerlöse stiegen um 20 % auf 82,5 (68,8) Mio. EUR 21 % organisches Wachstum, bereinigt um Wechselkurseffekte (Q1 23: 1 %)

Anstieg der Zahl der Softwarekunden um 30 % auf 2.410 (Q1 23: 1.847)

Anstieg der Ad Impressions um 20 % auf 199 Milliarden (Q1 23: 166 Milliarden) Das bereinigte EBITDA stieg um 16 % auf 22,0 (19,1) Mio. EUR Starkes EBITDA-Wachstum im Anschluss an ein starkes organisches Umsatzwachstum

Niedrigerer Personal- und Investitionsaufwand als Folge der Kostenkontrolle

Verbesserung des operativen Cashflows um 17,8 auf 9,1 (Q1 23: -8,7) Mio. EUR Finanzprognose für 2024 mit einem Umsatz- und EBITDA-Wachstum im zweistelligen Bereich Umsatzerlöse von 350-370 Mio. EUR (2023: 322,0 Mio. EUR)

Bereinigtes EBITDA von 100-110 Mio. EUR (2023: 95,2 Mio. EUR)

Starkes, rein organisches Wachstum bei Umsatzerlösen und EBITDA

Die Prognose beinhaltet Investitionen in zusätzliches organisches Wachstum 07. Mai 2024, (08:00 CEST) - Media and Games Invest SE ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: SE0018538068; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Segment "Scale" der Börse Frankfurt veröffentlicht seinen Quartalsbericht für Q1 2024. FINANZIELLE HIGHLIGHTS FÜR DAS ERSTE QUARTAL 2024 Nettoumsatzerlöse von 82,5 (68,8) Mio. EUR, ein Anstieg um 20%.

Das organische Nettoumsatzwachstum stieg um 21 % an, was auf die neuen Softwarekunden sowie die Budgeterhöhungen der bestehenden Softwarekunden zurückzuführen ist.

Berein. EBITDA von 22,0 (19,1) Mio. EUR, eine Steigerung von 16 %, und eine bereinigte EBITDA-Marge von 27 (28) %.

Berein. EBIT von 16,6 (15,2) Mio. EUR, ein Anstieg um 10 %.

Die Vergleichbarkeit beeinträchtigenden Posten wirkten sich auf das EBITDA mit 1,8 (1,6) Mio. EUR aus, wobei es hauptsächlich um Anwalts- und Prozesskosten sowie um Kosten für Aktienoptionspläne (ESOP) geht.

Bereinigtes Nettoergebnis von 3,1 (3,1) Mio. EUR.

Der Operating Cashflow belief sich auf 9,1 (-8,7) Mio. EUR.

Die gesamten Nettoverbindlichkeiten beliefen sich auf 318,8 (288,3) Mio. EUR.

Gemeldete Leverage Ratio von 2,4x (3,4x).

Bereinigte Leverage Ratio von 3,2x (3,0x).

Die Barmittel lagen bei 124,7 (130,0) Mio. EUR.

Das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei 0,0 (0,0) €.

Das bereinigte EPS belief sich auf 0,02 (0,02) €.

Das Gesamtvermögen belief sich auf 1.024 (996) Mio. EUR.

Die Eigenkapitalquote betrug 36 % (31 %).

Es war ein Anstieg um 30 % bei den gesamten Softwarekunden auf 2.410 zu verzeichnen.

KOMMENTAR VOM CEO REMCO WESTERMANN "Ich freue mich, über Rekordumsatzerlöse in Höhe von 82 Mio. EUR auf der Grundlage unseres starken organischen Wachstums von 21 % im ersten Quartal 2024 berichten zu dürfen. Infolge der höheren Umsatzerlöse haben wir eine bemerkenswerte Rentabilität mit einem bereinigten EBITDA von 22 Mio. EUR und einer bereinigten EBITDA-Marge von 27 % erzielt. Diese Leistung steht im Einklang mit unserem unermüdlichen Einsatz von Innovationen und dem Bestreben, die Medien zu optimieren. Im ersten Quartal 2024 ist die Zahl der Softwarekunden um 30 % auf 2.410 angestiegen, während die Zahl der Ad Impressions um 20 % auf 200 Milliarden zunahm. Auf der Grundlage des Kundenzuwachses, unseres starken und innovativen Produktportfolios sowie des sich erholenden gesamten Werbemarktes gehen wir von einer anhaltenden starken Performance in den kommenden Quartalen aus. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir ein signifikantes zweistelliges organisches Wachstum für das Geschäftsjahr 2024 und prognostizieren Umsatzerlöse von 350-370 Mio. EUR mit einem bereinigten EBITDA von 100-110 Mio. EUR als Folge unserer Investitionen und der allgemein festzustellenden Erholung des Werbemarktes", erklärte Remco Westermann, der CEO der MGI Group.

SCHLÜSSELZAHLEN FÜR Q1 2024 2024 2023 2023 In Mio. EUR Q1 Q1 FY Nettoumsatzerlöse 82,5 68,8 322,0 Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr 20% 4% -1% EBITDA 20,2 17,4 128,5 EBITDA-Marge 24% 25% 40% Berein. EBITDA 22,0 19,1 95,2 Berein. EBITDA-Marge 27% 28% 30% EBIT 12,3 11,0 99,0 EBIT-Marge 15% 16% 31% Berein. EBIT 16,6 15,2 76,9 Berein. EBIT-Marge 20% 22% 24% Nettoergebnis 0,6 0,6 46,2 Nettoergebnis-Marge 1% 1% 14% Berein. Nettoergebnis 3,1 3,1 57,4 Berein. Nettoergebnismare 4% 4% 18%

Finanzprognose 2024 In Mio. EUR (A)2023 Prognose 2024 Umsatzerlöse 322 350-370 Bereinigtes EBITDA 95 100-110

Der Jahresabschlussbericht Q4 2023 ist auf der Website von MGI unter https://www.mgi-se.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ in der Rubrik ‚Investor Relations' verfügbar. Einladung zur Investorenpräsentation MGI lädt Investoren ein, an der Präsentation der Ergebnisse von Q1 2024 durch Remco Westermann (CEO) und Paul Echt (CFO) am Dienstag, dem 07. Mai 2024 at 13:00 MEZ teilzunehmen. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist auch auf der Website des Unternehmens abrufbar: www.mgi-se.com . Zur Teilnahme per Webcast besuchen Sie bitte die Website: https://ir.financialhearings.com/media-and-games-invest-q1-2024/register Wenn Sie per Telefon teilnehmen und Fragen stellen möchten, registrieren Sie sich bitte unter dem folgenden Link: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004320 Verantwortliche Parteien Diese Pressemitteilung enthält Insiderinformationen, die die MGI - Media and Games Invest SE gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 veröffentlichen muss. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die nachstehend aufgeführten verantwortlichen Personen veröffentlicht und sind zur Veröffentlichung zu dem Datum, das vom MGI für das zur Nachrichtendistribution eingesetzte Unternehmen EQS Newswire festgelegt wird, bestimmt. Die nachstehend aufgeführten Verantwortlichen können kontaktiert werden, um weitere Informationen zu erhalten. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com

www.mgi-se.com Über MGI - Media and Games Invest SE MGI - Media and Games Invest SE ("MGI") betreibt eine schnell wachsende und rentable Ad-Software- Plattform, welche die globale Nachfrage der Werbetreibenden mit den Werbeangeboten von Herausgebern in Einklang bringt, während die Ergebnisse durch First-Party-Daten aus eigenen Spielen optimiert werden. Der Schwerpunkt der operativen Präsenz von MGI liegt in Nordamerika und Europa. Durch Investitionen in organisches Wachstum und Innovationen sowie durch selektive Übernahmen ist es MGI gelungen, Programmatic Advertising aus einer Hand zu bieten. Dadurch wird es Unternehmen ermöglicht, Werbeplätze über alle Digitalgeräte (Mobile Apps, Internet, Smart-TV und digitale Außenwerbung [Digital-Out-of-Home, DOOH]) zu kaufen und zu verkaufen, um die Werbung zu optimieren. MGI ist als Societas Europaea in Schweden (Registriernummer 517100-0143) eingetragen. Seine Anteile sind am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm and im Segment ‚Scale' der Börse Frankfurt notiert. Das Unternehmen verfügt über zwei besicherte Anleihen, die an der Nasdaq Stockholm und dem Open Market der Börse Frankfurt notiert sind. Der zertifizierte Berater des Unternehmens beim Nasdaq First North Premier Growth Market ist die FNCA Sweden AB; info@fnca.se. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des Unternehmens und der Gruppe in Bezug auf die künftigen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen das Unternehmen und die Gruppe tätig sind, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "könnten" oder "anstreben" oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich der darin angesprochenen Pro-forma-Finanzzahlen, beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Pro-forma-Finanzzahlen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sie sich bewahrheiten oder als richtig erweisen. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung (einschließlich der Pro-forma-Finanzzahlen) zugrunde liegen, fehlerfrei sind, und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenvorschriften vorgeschrieben.



