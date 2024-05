EQS-News: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Presse Information

EDAG ernennt Harald Keller zum CEO Arbon/Schweiz, 08. Mai 2024. Der Verwaltungsrat der EDAG Engineering Group AG hat Harald Keller zum CEO per 01. Juli 2024 ernannt. Er folgt auf Herrn Cosimo de Carlo, der das Unternehmen zum 30. Juni 2024 auf eigenen Wunsch verlässt. Herr Keller ist Geschäftsführer und Chief Operating Officer in der EDAG Engineering GmbH, Deutschland, und leitet seit 2017 EDAG's größtes Segment Vehicle Engineering. Dort ist er auch u.a. für alle Großprojekte weltweit verantwortlich. "Harald Keller ist die Idealbesetzung für die Position des EDAG CEO. Mit seiner langjährigen Erfahrung steht Harald Keller für die Kernkompetenzen und Werte der EDAG. Seine Führungsqualitäten gepaart mit seinen technologischen Fähigkeiten und seinem internationalen Vertriebsgeschick sind herausragend", sagt der Präsident des Verwaltungsrats Georg Denoke. "In einem herausfordernden Umfeld ist damit ein nahtloser Übergang und Kontinuität für die strategische Weiterentwicklung der EDAG garantiert." "Ich danke dem Verwaltungsrat und auch dem Aufsichtsrat in Deutschland für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf diese spannende Aufgabe. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit dem globalen Managementteam die erfolgreiche Entwicklung der EDAG weiter vorantreiben!", sagt der zukünftige CEO Harald Keller. Holger Merz nimmt dabei unverändert die Position des CFO im Group Executive Management wahr und gewährleistet Stabilität in dieser wichtigen Funktion. "Ich bedanke mich bei dem Verwaltungsrat, meinen Kollegen und dem ganzen EDAG-Team für die erfolgreichen Jahre und die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche allen weiterhin viel Erfolg und alles Gute.", sagt Cosimo De Carlo. "Wir danken Herrn Cosimo De Carlo für seine Arbeit als CEO in den vergangenen sechs Jahren und seine Leistung zur Weiterentwicklung der EDAG Group. Für die Zukunft wünschen wir ihm sowohl privat als auch beruflich alles Gute und unterstützen seinen Wunsch zur Neuorientierung.", sagt der Präsident des Verwaltungsrat Georg Denoke. Über die EDAG Group Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister, der exzellente Ingenieurskunst mit den neuesten Technologietrends verbindet. Mit einem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten, realisiert die EDAG Group Projekte in den Segmenten Vehicle Engineering, Electrics/Electronics sowie Production Solutions. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Engineering, hat sich der EDAG eigene 360-Grad-Entwicklungsansatz zum Qualitätsmerkmal bei der ganzheitlichen Entwicklung von Fahrzeugen als auch Smart Factories etabliert. Durch fachübergreifende Expertise in den Bereichen Software und Digitalisierung verfügt das Unternehmen über entscheidende Kompetenzen, dynamische Transformationsprozesse als innovativer Partner aktiv zu gestalten. Die EDAG Group entwickelt mit einem interdisziplinären Team von rund 8.900 Expertinnen und Experten einzigartige Mobilitäts- und Industrielösungen für einen Kundenstamm aus weltweit führenden automotive und non-automotive Unternehmen. Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 844 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: www.edag.com Pressekontakte: Public Relations Felix Schuster

Head of Marketing & Communications

Mobil : +49 (0) 173 - 7345473

Mail: pr@edag.com

www.edag.com Investor Relations Christian Schütze

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 611- 7375 360

Mobil : +49 (0) 175- 8020 226

Mail: ir@edag-group.ag

