ZEAL NETWORK ist mit einem kräftigen Wachstumsschub ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland hat die Umsätze im Q1 deutlich gesteigert. Aufgrund der guten Jackpotlage wurde eine Vielzahl an Neukunden an Land gezogen. Trotz verdoppelter Marketingausgaben und einem negativen Einmaleffekt hat sich auch das operative Ergebnis positiv entwickelt. Im ersten Quartal 2024 kletterte das Transaktionsvolumen aus Lotterien um 22 Prozent auf 246,3 Millionen Euro. ...

