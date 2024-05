Die Aussicht auf zwei Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr hat die Aktienmärkte weiter angetrieben. Der DAX stieg am Dienstag um 254 Zähler auf 18.430 und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang April. Am Mittwoch gibt es erneut eine Reihe von Quartalszahlen zu verarbeiten, wobei Siemens Energy auf den ersten Blick überzeugen kann.

