GESCO SE gibt Ergebnis des Aktienrückkaufprogramms bekannt



08.05.2024 / 11:05 CET/CEST

Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat ihr am 28. März 2024 angekündigtes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Im Zuge des freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots wurden der Gesellschaft insgesamt 526.647 GESCO-Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 17,80 angeboten. Das Rückkaufangebot war auf 500.000 Stück begrenzt. Es ergibt sich eine Repartierungsquote (Kürzung der Nachfrage auf die Höhe des zur Verfügung stehenden Angebots) in Höhe von 94,9%. Einschließlich der schon vor dem Aktienrückkaufangebot gehaltenen Aktien hält die Gesellschaft aktuell 511.314 eigene Aktien; das entspricht 4,72% des Grundkapitals. "GESCO ist eine Gruppe sehr substanzstarker Unternehmen", führt CFO Andrea Holzbaur aus. "Der Rückkauf ist für unsere Aktionäre eine sehr wertsteigernde Maßnahme, unabhängig von der späteren Verwendung der Aktien." Der Hauptversammlungsbeschluss vom 18. Juni 2020 setzt den Rahmen für die Verwendungsmöglichkeiten der zurückgekauften Aktien; u. a. können die Aktien als Akquisitionswährung beim Erwerb neuer Unternehmen genutzt werden. Aktuell gibt es keinen entsprechenden Verwendungsbeschluss. Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft (www.gesco.de) unter der Rubrik "Investor Relations - Aktienrückkauf". Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-Technologie, Ressourcen-Technologie sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen Mittelstands. Kontakt: Peter Alex

