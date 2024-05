NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Die Resultate des Rückversicherers und seiner Erstversicherersparte Ergo seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 02:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken