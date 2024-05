Beim "IBC HomeOne" übernimmt das Photovoltaik-Systemhaus die Kundenakquise in einem Online-basierten Verkaufskonzept. Nach der Montage steht es auch für Störungsmanagement und Wartung ein. IBC Solar kündigt für die Münchener Intersolar die Messepremiere seines neuen Photovoltaik-Komplettsystems "IBC HomeOne" an. Das Unternehmen geht damit "einen wichtigen Schritt auf unserem Weg zu einem integrierten Dienstleister für Energieautarkie und Emissionsfreiheit", so der CEO und Vorstandsvorsitzender Dirk Haft. Neu sind beim "IBC HomeOne" nicht die Komponenten des Systems, sondern das dahinter stehende ...

