Die Börsen zittern, die Analysten scharren mit den Federn, und Intel? Intel blickt vorsichtig in die Zukunft, als ob sie den Algorithmus des nächsten Quartals noch nicht entschlüsselt hätten. Ein Fünkchen Unsicherheit, ein Hauch von Geheimniskrämerei - so präsentiert sich das jüngste Kapitel in der Odyssey des Chipherstellers. In einer Meldung, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...