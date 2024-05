© Foto: picture alliance



Die Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens Evotec crashte nach dem jüngst vorgelegten Geschäftsbericht um 30 Prozent. Ist es an der Zeit zu kaufen?Nach dem vor zwei Wochen vorgelegten Geschäftsbericht crashte die Aktie von Evotec um über 30 Prozent. Anleger zeigten sich über den Verlust in Höhe von 84 Millionen Euro sowie den Verzicht des Hamburger Unternehmens darauf, einen detaillierten Ausblick zu präsentieren, entsetzt. In den vergangenen Tagen hat sich das Kursgeschehen normalisiert. Nachdem die Aktie auf den tiefsten Stand seit 2017 gefallen war, versuchte sie bereits einen, wenn auch bislang erfolglosen Ausbruch über die Marke von 10 Euro. Ist der Crash damit bereits kaufenswert …