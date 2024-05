NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC von 725 auf 750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms erhöhte nach den Quartalszahlen seine Schätzungen für die britische Bank durch alle Sparten hinweg. Er geht davon aus, dass die jüngst angekündigte Veräußerung des Argentinien-Geschäfts im vierten Quartal abgeschlossen wird. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 13:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 13:05 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286

