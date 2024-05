Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, hat im Rahmen seines Einstiegs in das Projekt Open Cloud Compute (OCC) eine Partnerschaft mit people+ai geschlossen, einer Initiative der gemeinnützigen EkStep Foundation.

OCC ist ein zusammengeschaltetes Netzwerk von Mikro-Rechenzentren, von denen Indien etwa 10.000 Mikro-Rechenzentren benötigt, um seine Computing-Infrastruktur auszubauen. Das Netzwerk würde die benötigten Rechenkapazitäten dichter am Endnutzer bereitstellen und dadurch eine schnellere Verarbeitung, niedrigere Latenzzeiten und eine robustere Datenhoheit ermöglichen. Tecnotree kooperiert mit der OCC-Initiative, um die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Indien mitzugestalten und eine API-Abstraktionsschicht zu implementieren, die den Telekommunikationsstandards gerecht wird. Ziel der Zusammenarbeit ist es, einen One-Stop-Shop für KI-, Cloud- und 5G-Dienste aufzubauen, der eine umfassende Lösung für die evolvierenden Branchenanforderungen bietet.

Die Partnerschaft soll die Voraussetzungen für ein verbessertes indisches Computing-Ökosystem schaffen, indem ein Netzwerk von Anbietern eingerichtet wird, die zugängliche und maßgeschneiderte Rechenkapazitäten bereitstellen. Die Plattform beruht auf der gemeinsamen Vision, Ökosysteme weltweit zusammenzuführen, um künftig einheitliche Standards und Fähigkeiten für KI, Cloud-Infrastruktur, Nachhaltigkeit, vertrauenswürdige KI, Cloud Computing und SDNs zu entwickeln.

Neben Tecnotree arbeiten verschiedene andere Technologieanbieter zusammen, um den steigenden Bedarf an Rechenkapazitäten zu decken. Weitere teilnehmende Unternehmen sind Branchengrößen wie Advanced Micro Devices (AMD), Oracle, Dell Technologies, Tata Communications, IBM und andere. Diese Partnerunternehmen fungieren als Anbieter in diesem Compute Stack oder als Kunden, die zunehmende Computing-Anforderungen erfüllen müssen.

Infosys-Mitbegründer Nandan Nilekani, der auch zu den Gründern der EkStep Foundation gehört, organisierte ein vertrauliches Gespräch mit Vertretern von mehr als 20 Unternehmen zur der Frage, wie die Grundlagen für ein Computing-Ökosystem in Indien geschaffen werden können, das eine einheitliche und offene Schnittstelle für Anbieter und Kunden von Recheninfrastruktur ermöglicht.

Nilekani erklärt: "Indiens Ansatz, Technologie in großem Maßstab zu entwickeln, ist einzigartig. Wir konnten erfolgreich die Bausteine für den Aufbau einer gesamtgesellschaftlichen digitalen öffentlichen Infrastruktur für Identität, Zahlungen und Bildung spezifizieren. Indiens technologische Vorstellungen finden weltweit Anerkennung. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nun an der Zeit ist, KI neu zu bündeln und dafür einzusetzen, jeden Menschen zu befähigen und KI-Anwendungsfälle zu identifizieren, die speziell auf Indien bezogen sind. KI wird dabei helfen, Barrieren abzubauen und Personalisierung in großem Umfang voranzutreiben."

Prianca Ravichander, CMO bei Tecnotree, kommentiert: "Diese Initiative des OCC verbessert nicht nur das indische Computing-Ökosystem, sondern stärkt auch die globale Zusammenarbeit bei der Definition gemeinsamer Standards für KI und Cloud-Infrastruktur. Zusammen mit anderen Branchenführern arbeiten wir für das Ziel, den wachsenden Anforderungen an die Rechenleistung gerecht zu werden. Tecnotree kooperiert mit dem OCC, um dieser Initiative wichtige Impulse zu geben.

Wir wollen die Vorteile von Cloud und KI durch unsere digitalen Produkte und Dienstleistungen für Telekommunikationsbetreiber weltweit nutzbar machen. Unser Ziel ist es, die KI- und Cloud-Standardisierung weltweit zu fördern und die Grundlage für ein kohärenteres Ökosystem zu schaffen. Gemeinsam legen wir das Fundament, das nicht nur aus technologischer Sicht fortschrittlich, sondern auch integrativ und nachhaltig ist und uns auf dem Weg in eine digitale Zukunft ohne Ausgrenzung voranbringen."

Über Tecnotree

Tecnotree unterstützt seit 1978 über 90 Telekommunikationsanbieter auf der ganzen Welt bei der Schaffung digital vernetzter Communitys. Unser führendes, AIML-integriertes, 5G-fähiges digitales Business Support System (BSS) mit Multi-Cloud-Erweiterungsmöglichkeiten hat traditionelle Transformationsansätze auf den Prüfstand gestellt und Akzeptanz in zahlreichen aufstrebenden und etablierten Märkten gefunden, die derzeit mehr als 1 Milliarde Abonnenten unterstützen. Wandel und Transformation bilden das Fundament unserer DNA und treiben kontinuierliche Innovationen voran: Mit Tecnotree Moments bieten wir Telekommunikationsbetreibern und ihren Kunden erstklassige Erlebnisse und Monetarisierungsmöglichkeiten, die über Sprach- und Datenverbindungen hinausgehen und zusätzliche digitale Erlebnisse in den Bereichen Gesundheit, Bildung, finanzielle Inklusion und mehr ermöglichen. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240508850210/de/

Contacts:

Prianca Ravichander, Tecnotree CMO

E-Mail: marketing@tecnotree.com