Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, hat seine Partnerschaft mit people+ai, einer Initiative der gemeinnützigen EkStep Foundation, bekannt gegeben und sich dem Open Cloud Compute (OCC) Projekt angeschlossen.

Als Marktführer bei TM Forum Open API Conformance hält Tecnotree die Spitzenposition mit der höchsten Anzahl zertifizierter APIs unter allen Mitgliedern. Mit 59 zertifizierten Open APIs und weiteren 17 Transformations-APIs von Camara, die von der GSMA definiert wurden, bietet Tecnotree eine umfassende Suite von 76 APIs. Dieses umfangreiche API-Portfolio ermöglicht es Tecnotree, mehr als 250 sofort einsatzbereite Journeys über den gesamten Lebenszyklus von der Bestellung bis zur Bezahlung und Bereitstellung für die Monetarisierung zu unterstützen.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, das indische Compute-Ökosystem zu verbessern, indem ein Netzwerk von Anbietern geschaffen wird, die zugängliche und maßgeschneiderte Compute-Ressourcen anbieten. Die Plattform hat die gemeinsame Vision, Ökosysteme auf der ganzen Welt zusammenzubringen, um in Zukunft gemeinsame Standards und Fähigkeiten für KI, Cloud-Infrastruktur, Nachhaltigkeit, vertrauenswürdige KI, Cloud Compute und SDNs zu schaffen.

Neben Tecnotree arbeiten verschiedene andere Technologieanbieter zusammen, um den steigenden Rechenbedarf zu decken. Zu den anderen teilnehmenden Unternehmen gehören Branchengrößen wie Advanced Micro Devices (AMD), Oracle, Dell Technologies, Tata Communications, IBM und viele mehr.

Nandan Nilekani, Mitbegründer und Direktor der EkStep Foundation, und Dr. Pramod Varma, CTO der EkStep Foundation, hielten eine geschlossene Sitzung mit Vertretern von mehr als 20 Organisationen ab, in der es um die Schaffung eines Compute-Ökosystems in Indien ging, insbesondere um die Schaffung einer einheitlichen und offenen Schnittstelle für Anbieter und Kunden von Computing-Infrastruktur.

Nilekani sagte: "Indiens Ansatz, Technologie in großem Maßstab aufzubauen, ist einzigartig. Wir haben die Bausteine erfolgreich entflochten, um eine bevölkerungsweite digitale öffentliche Infrastruktur für Identität, Zahlungen und Bildung zu schaffen. Wir sehen, dass Indiens Ideen für Technologie weltweit anerkannt werden. Ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, KI neu zu bündeln und zu nutzen, um jeden Einzelnen zu befähigen und KI-Anwendungsfälle zu identifizieren, die einzigartig für Indien sind. KI wird helfen, Barrieren abzubauen und in großem Umfang zu personalisieren."

Tanvi Lall, Director of Strategy, people+ai, EkStep Foundation, sagte: "Genau wie Energiequellen gibt es auch Rechenressourcen in verschiedenen Formen. In den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Rechenleistung aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und KI steigen, und es wird erwartet, dass sich der globale Markt für Cloud Computing verdreifachen wird. Mit OCC verfolgen wir den Ansatz einer digitalen öffentlichen Infrastruktur, um den Zugang zu Rechenleistung in großem Umfang zu ermöglichen."

Prianca Ravichander, CMO von Tecnotree und Leiterin von B2B2X Monetisation, sagte: "Diese Initiative des OCC verbessert nicht nur das indische Compute-Ökosystem nachhaltig, sondern fördert auch die globale Zusammenarbeit bei der Etablierung gemeinsamer Konnektivität und Standards für KI und Vertrauen, die dazu beitragen, Erkennbarkeit und Bereitstellung in großem Umfang mit Cloud-Infrastruktur zu verbinden. Gemeinsam mit anderen Branchenführern setzen wir uns dafür ein, die wachsenden Anforderungen an die Rechenleistung auf nachhaltige Weise zu erfüllen. Tecnotree arbeitet mit OCC zusammen, um diese Initiative in die Tat umzusetzen und über unsere B2B2X-Monetarisierungsplattform Tecnotree Moments Marktplatz-Erfahrungen rund um intelligent vernetzte Produkte in den Bereichen Gesundheitswesen, Transport, Medien, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen zu fördern.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Vorteile von Cloud und KI durch unsere digitalen Produkte und Dienstleistungen für Telekommunikationsbetreiber weltweit zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, die KI- und Cloud-Standardisierung weltweit voranzutreiben und die Grundlage für ein zusammenhängendes Ökosystem zu schaffen. Gemeinsam legen wir die Grundlagen, die nicht nur technologisch fortschrittlich, sondern auch inklusiv und nachhaltig sind und uns auf dem Weg in eine digital inklusive Zukunft voranbringen."

Über Tecnotree

Tecnotree hat seit 1978 mehr als 90 Telekommunikationsanbietern auf der ganzen Welt die Möglichkeit gegeben, digital vernetzte Gemeinschaften zu schaffen. Unser führendes, in AIML eingebettetes, 5G-fähiges digitales Business Support System (BSS) mit Multi-Cloud-Erweiterungsmöglichkeiten hat herkömmliche Transformationsansätze in Frage gestellt und sich in einer Reihe von aufstrebenden und etablierten Märkten durchgesetzt. Derzeit unterstützen wir über 1 Milliarde Abonnenten bei Tier-1-Kunden wie Telefonica, STC, MTN, CLARO, Ooredoo und anderen. Veränderung und Wandel sind der Kern unserer DNA und treiben kontinuierliche Innovationen voran. Wir bieten Telekommunikationsanbietern und ihren Kunden erstklassige Erlebnisse und Monetarisierungsmöglichkeiten durch Tecnotree Moments, die wesentliche Dienste über Sprach- und Datenverbindungen hinaus zu anderen digitalen Erlebnissen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, finanzielle Integration und darüber hinaus ermöglichen. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Über people+ai

People+ai ist eine gemeinnützige Initiative der EkStep Foundation zur Initiierung und Mitgestaltung von KI-basierten Initiativen, die dazu beitragen, eine Zukunft durch Design zu schaffen. Gemeinsam identifizieren wir Herausforderungen, entwickeln Lösungen und bauen die grundlegenden Werkzeuge auf, die benötigt werden, um KI zu skalieren und Wirkung zu erzielen.

