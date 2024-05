© Foto: Breuel-Bild/dpa



Schafft Evotec die Ergebniswende und wo liegen die Gründe für den aktuellen Kursrückgang? Diese Fragen beantworten wir in diesem Artikel.Die Evotec-Aktie befindet sich seit September 2021 in einem kräftigen Abwärtstrend. Die Ursachen für diesen Rückgang sind vielfältig, aber hauptsächlich im Geschäftsmodell des Unternehmens zu finden. Das Hamburger Unternehmen ist hauptsächlich in der Wirkstoffforschung und -entwicklung für große Pharma- und Biotechfirmen tätig, die diesen kostenintensiven Bereich gerne auslagern, um Kosten zu sparen. Das Budget für Forschungsaufträge hängt eng mit der Unternehmensentwicklung zusammen und sinkt daher in Krisenzeiten, was die Evotec-Aktie eher als zyklische …