Dow Inc., ein multinationaler Chemiekonzern, gab kürzlich seine Zustimmung zum Verkauf seines Geschäftsbereichs für flexible Verpackungsklebstoffe an ein Unternehmen für Spezialmaterialien bekannt. Diese Transaktion, die fünf Produktionsstätten in Italien, den USA und Mexiko umfasst und Produkte wie lösungsmittelbasierte Laminierklebstoffe und Hitzeversiegelungslacke einschließt, wird das Unternehmen in die Lage versetzen, sich noch stärker auf seine Kerngeschäfte mit hoher Wertschöpfung zu konzentrieren. Der Verkauf im Wert von 150 Millionen US-Dollar soll laut Unternehmensangaben zur Erreichung der Kapitalallokationsziele beitragen, darunter Wachstumsinitiativen und die Steigerung des langfristigen Aktionärswertes. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende des Jahres erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Währenddessen verzeichnet die Aktie ein Jahreshoch und bestätigt [...]

