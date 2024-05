Wipro Hydraulics, der Geschäftsbereich für Hydraulikzylinder und -komponenten von Wipro Infrastructure Engineering, gab bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Mailhot Industries, einem Portfoliounternehmen von Novacap, mit Sitz in Quebec, Kanada, getroffen hat.

Mailhot Industries wurde 1956 gegründet und hat sich zu einem der führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Herstellung von Hydraulikzylindern entwickelt. Mailhot Industries hat sich auf den Markt für Müllfahrzeuge und Schneeräumgeräte spezialisiert und ist für die Zuverlässigkeit seiner Produkte in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bekannt. Die Übernahme umfasst auch JARP Industries, ein Teil von Mailhot Industries und ein führender Anbieter von kundenspezifischen Hydraulikzylindern und wiederaufbereiteten Zylindern für Bereiche wie Versorgungsunternehmen, Bergbau, Verteidigung sowie Öl und Gas.

Pratik Kumar, CEO, Wipro Infrastructure Engineering (WIN) Managing Director, Wipro Enterprises, kommentierte die Übernahme wie folgt: "Wipro Hydraulics ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von Hydraulikzylindern und liefert über eine Million Zylinder an OEMs weltweit. Diese Übernahme ist ein entscheidender Moment für uns, da sie unsere Marktposition durch die Integration neuer Technologien und die Ausweitung unserer globalen Präsenz weiter stärkt. Dieser strategische Schritt wird unsere Fähigkeiten ergänzen und unsere Führungsposition auf dem nordamerikanischen Markt stärken."

Charles Massicotte, President, Mailhot Industries, sagte: "Das Know-how und der gute Ruf von Mailhot auf dem nordamerikanischen Markt für Hydraulikzylinder in Verbindung mit der weltweit anerkannten Führungsposition von Wipro in den Bereichen Produktion und Technologie wird das Angebot von Mailhot in Nordamerika erweitern und neue internationale Märkte für bestehende Produkte erschließen. Wir sind davon überzeugt, dass Mailhot durch die Partnerschaft mit Wipro zu einem noch größeren Akteur auf dem globalen Markt für Hydraulikzylinder werden und seine Führungsposition in Nordamerika ausbauen wird. Wir sind stolz darauf, Teil eines so anerkannten globalen Unternehmens zu sein. Es ist ein neuer Tag für Mailhot, und es sieht gut aus!"

Sitaram Ganeshan, President, Wipro Hydraulics, sagte: "Mit der Übernahme von Mailhot werden wir unsere Präsenz in Kanada, den USA und Mexiko ausweiten und in neue Segmente wie Müllfahrzeuge, Schneeräumgeräte, Verteidigung und Wiederaufbereitung in Nordamerika eindringen. Dies ermöglicht uns auch, unsere Fähigkeiten in bestehenden Segmenten wie Versorgungsunternehmen und Bergbau zu erweitern und unsere Kunden besser zu bedienen. Gemeinsam werden wir eine stärkere Präsenz haben und unseren Kunden ein breiteres Portfolio an Produkten und Technologien anbieten."

Michel Toutant, Senior Partner, Novacap, sagte: "Es war eine Ehre, zusammen mit dem gesamten Managementteam an dieser unglaublichen Wachstumsreise teilzunehmen. Wipro ist der perfekte Partner, um die nächste Wachstumsphase von Mailhot zu unterstützen, da das Unternehmen seine Präsenz in Nordamerika ausbauen möchte. Ich freue mich darauf, Mailhot unter der Führung von Wipro weiter florieren zu sehen."

Über Wipro Infrastructure Engineering

Wipro Infrastructure Engineering, ein Teil von Wipro Enterprises, ist ein diversifiziertes Unternehmen mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Hydraulik, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt, Wasseraufbereitung und Additive Fertigung. Der Geschäftsbereich Wipro Hydraulics ist auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Hydraulikzylindern für Anwendungen in verschiedenen Segmenten wie Bauwesen und Erdbewegung, Material- und Frachtumschlag, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Bergbau sowie Kipplösungen für Lastwagen spezialisiert. Darüber hinaus betreibt Wipro Hydraulics weltweit 11 Produktionsstätten, was die Kapazität und Reichweite des Unternehmens weiter erhöht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wiproinfra.com

Über Mailhot Industries

Als nordamerikanischer Marktführer in der Herstellung von Hydraulikzylindern seit 1956 ist Mailhot Industries für die Zuverlässigkeit seiner Produkte in Tätigkeitsbereichen bekannt, in denen die Arbeitsumgebung schwierig und sogar extrem ist. Anerkannt für die hervorragende Qualität seiner Produkte, seine Innovationen und seinen tadellosen Kundendienst, verlässt sich Mailhot auf das Fachwissen von 500 Mitarbeitern, um die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. In den letzten Jahren wurde das beeindruckende Wachstum von Mailhot unter anderem durch die Entwicklung einzigartiger und innovativer Verfahren unterstützt, die den Zylindern eine erhöhte Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit verleihen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mailhotindustries.com

Über Novacap

Novacap wurde 1981 gegründet und ist ein führendes nordamerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 8 Mrd. verwaltetes Vermögen, das in mehr als 100 Plattformunternehmen investiert und mehr als 150 Add-on-Akquisitionen abgeschlossen hat. Novacap wendet seinen sektororientierten Ansatz seit 2007 in den Bereichen Industrie, TMT, Finanzdienstleistungen und digitale Infrastruktur an und kann mit seiner profunden Fachkompetenz das Wachstum von Unternehmen beschleunigen und langfristige Werte schaffen. Mit erfahrenen, engagierten Investment- und Betriebsteams sowie umfangreichem Kapital verfügt Novacap über die Ressourcen und das Wissen, um Unternehmen von Weltklasse aufzubauen. Novacap hat Büros in Montreal, Toronto und New York.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novacap.ca.

