ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel hat zum Jahresstart operativ deutlich zugelegt. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 12 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Donnerstag in Rom mit. Dazu beigetragen hätten alle Geschäftsbereiche in allen Regionen sowie eine verbesserte Kostenstruktur.

Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um über zwei Fünftel auf 2,18 Milliarden Euro. Hier schnitt Enel deutlich besser ab als von Experten erwartet. Dagegen brach der Umsatz über ein Viertel auf 19,5 Milliarden Euro ein. Grund waren unter anderem die Preisrückgänge für Energie und eine geringere Nachfrage nach Strom. Das Management bestätigte seine Jahresprognose sowie die im vergangenen November auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele für 2024 bis 2026./stk/he