Verhaltener Start ins Jahr 2024 wie erwartet

Leichte Belebung beim Auftragseingang

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt Die im Prime Standard notierte GESCO SE, eine Industriegruppe mittelständischer markt- und technologieführender Unternehmen, veröffentlichte heute ihren 3-Monatsbericht 2024. Die aktuelle Entwicklung der Geschäftszahlen wird geprägt durch die rezessiven Tendenzen in Deutschland und insbesondere im Maschinenbau und die weiterhin instabile Weltlage. Die Nachfragesituation bei unseren Tochtergesellschaften ist gemischt. Während einige Tochtergesellschaften nach wie vor mit einer niedrigen Nachfrage konfrontiert sind, zeichnet sich bei anderen bereits eine Stabilisierung und teilweise leichte Verbesserung ab. Nachdem sich das erste Quartal 2024 wie erwartet verhalten entwickelt hat und aktuell nur eine moderate Belebung festzustellen ist, erwarten wir weiterhin ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten in der zweiten Jahreshälfte. Neben den entsprechenden Prognosen von Wirtschaftsinstituten und Branchenexperten, zeichnet sich auch in unserem Auftragseingang langsam eine Belebung ab. So lag dieser im Berichtszeitraum in allen Segmenten über den Umsatzerlösen und liegt für die Gruppe immerhin 14,5% über den Umsatzerlösen. Damit bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 unverändert: Der Vorstand rechnet mit einem Umsatzanstieg auf 570 - 590 Mio. € (2023: 561 Mio.) und einem Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 26 - 28 Mio. € (2023: 20,9 Mio. €). Der vollständige 3-Monatsbericht 2024 steht unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung. Wesentliche Kennzahlen des GESCO-Konzerns (IFRS) in 01.01.2024 - 31.03.2024 01.01.2023 - 31.03.2023 Veränderung (in %) Auftragseingang T€ 142.293 157.500 -9,70% Umsatz T€ 124.297 147.270 -15,60% EBITDA T€ 8.555 15.824 -45,90% EBIT T€ 4.037 11.530 -65,00% EBIT-Marge (in %) % 3,20% 7,80% -458 bp EBT T€ 2.901 10.719 -72,90% Konzernergebnis1) T€ 1.786 6.730 -73,50% Ergebnis je Aktie (in €) € 0,16 0,62 -74,20% Schlusskurs (in €)2) € 17,45 26,4 -33,90% Mitarbeiter3) Anzahl 1.877 1.890 -0,70%

Über GESCO: Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Prozess-, Ressourcen- sowie der Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO SE privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Head of Investor Relations Tel. +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de



