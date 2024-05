Die Hoffnung auf doch noch zeitnahe Leitzinssenkungen in den USA könnte dem DAX am Freitag ein weiteres Rekordhoch bescheren. Getrieben von positiven Konjunktursignalen aus China - der Außenhandel des Landes hatte jüngst wieder zugelegt - sowie wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten war der deutsche Leitindex am Vortag fast bis auf 18 700 Punkte geklettert. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX am Freitag nun ein Plus von 0,2 Prozent auf 18.717 Punkte. Auf Wochensicht ...

