Nach einem schwachen Jahresstart geht es für die Aktie des Energieversorgers seit Mitte April kontinuierlich nach oben. So auch am Freitag mit einem zwischenzeitlichen Plus von über 1,5 Prozent. DER AKTIONÄR begleitet diese Entwicklung seit ein paar Tagen im Hebel-Depot. Die Position liegt bereits deutlich vorne und könnte noch weiter steigen.DER AKTIONÄR hat vor gut einer Woche einen Call-Optionsschein auf RWE in das Hebel-Depot aufgenommen. Insgesamt wurden 6.000 Scheine zu jeweils 21 Cent in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...