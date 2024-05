Amgen Inc. steht kurz davor, die nächste Dividende auszuschütten, und für interessierte Investoren ist es wichtig zu wissen, dass die "Ex-Dividenden-Tag"-Grenze unmittelbar bevorsteht. Anleger müssen die Aktien vor dem 16. Mai erwerben, um Anspruch auf die Dividendenzahlung zu haben, die am 7. Juni erfolgt. Die festgesetzte Dividende beträgt US$2,25 pro Aktie und im letzten Jahr wurden insgesamt US$9,00 pro Aktie ausgezahlt. Dies spiegelt eine Dividendenrendite von 2,9% auf den aktuellen Aktienkurs von US$310,15 wider. Es ist von Bedeutung, dass Amgen im vergangenen Jahr 123% des Gewinns für Dividenden aufgewendet hat, was üblicherweise nicht nachhaltig ist. Allerdings ist der Cashflow für die Beurteilung der Dividendennachhaltigkeit von größerer Bedeutung, und dieser lag bei Amgen im sicheren Bereich, [...]

