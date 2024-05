NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Kosten für Offshore-Windkraftanlagen seien in den letzten zehn Jahren stark gesunken, und eine der wichtigsten Triebfedern dafür sei die ständig und schnell wachsende Größe der Turbinen gewesen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Wettlauf um immer größere Turbinen habe jedoch ein vorläufiges Ende gefunden. Ein wesentlicher Profiteur dieser Entwicklung sei Vestas./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 14:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

