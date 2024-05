Die Allianz steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Quartalsbilanz am kommenden Mittwoch. Der Konzern hat eine positive Entwicklung in Schlüsselbereichen ihres Geschäfts signalisiert. Was dürfen Anleger erwarten?Vor allem das Schaden-Unfall-Geschäft zeigt positive Signale mit einem deutlichen Rückgang bei den Naturkatastrophenschäden im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Vermögensverwaltung verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...