Der Dow Jones legte am Freitag bereits den achten Tag in Folge zu. Diesmal ging es für den amerikanischen Leitindex um 0,32 Prozent aufwärts. Auch S&P 500 und Nasdaq 100 hielten sich leicht im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um GameStop, AMC Entertainment, Tesla, Apple, Nvidia, Arm Holdings ...