DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2024-04

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oldenburg, den 13. Mai 2024 (pta/13.05.2024/16:04) - Nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 30. April 2024 auf 1,46 Euro / Aktie.

Der NAV ist gegenüber dem Vormonat im Minus (- 0,01 Euro je Aktie).

Im April 2024 verlor der Dax rund 560 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 755 Punkten.

Die Neuverhandlung der Zinssenkungserwartungen, zuvorderst in den USA, wirkte sich im April 2024 negativ auf die Märkte aus. Es brauchte hierzu allerdings den in die Breite getragenen Gedanken einer Zinserhöhung, um die Märkte in ihrem Aufwärtsdrang zu stoppen. Zugleich zerschlugen sich in Europa die letzten Hoffnungen auf eine Zinssenkung im April und es steht nun auch der Juni für den Beginn der Zinssenkungsphase in Frage. Aus unserer Sicht steht zu erwarten, dass die europäische Zentralbank (EZB) zumindest einen gesichtswahrenden Zinsschritt um die Jahresmitte rum wird gehen müssen, während weitere Zinssenkungen dann entlang der US-Zinspolitik entschieden werden. Hintergrund ist, dass man Inflationstendenzen durch einen zu schwachen Euro wird verhindern wollen.

Unser Depot hat auch im April insgesamt einen positiven Beitrag geleistet. Die Kursrückschläge bei Einzelaktien haben wir zum teilweisen Ausbau dieser Positionen genutzt und unseren Cashbestand innerhalb des Rahmens des Basiskapitals entsprechend reduziert. Dies mit Blick auf eine potenziell erfreuliche Berichtssaison (im Mai), die negative Überlegung zu Zinsen schlussendlich ,schlagen' sollte. Zudem gehen wir von einer verbesserten Stimmung in der Wirtschaft, insbesondere in Deutschland, im zweiten Halbjahr aus, was den klassischen Konjunkturbranchen beihelfen sollte.

Die Excalibur Capital AG hat im April zur Hauptversammlung am 5.6.2024 in München eingeladen und im Zuge dessen ihre Schlussrechnung über 0,053 Euro je Aktie vorgelegt. Dies bewegt sich im Rahmen unserer Erwartungen. Die abschließende Ausschüttung erwarten wir ab Juli 2024.

Die Beendigung der Liquidation der Excalibur Capital AG wird das Basiskapital der Trade & Value AG merklich erhöhen. Wir sehen dies als Grundvoraussetzung an, die Gesellschaft weiterentwickeln zu können.

Der Insolvenzverwalter der Solon SE hat die Schlussrechnung im Insolvenzverfahren nicht wie ankündigt Anfang April eingereicht. Stattdessen wird nun eine Einreichung für Anfang Juli in Aussicht gestellt. Unseren Indikationen nach rechnen wir damit allerdings erst für Oktober, sodass eine Ausschüttung in diesem Verfahren nicht mehr für 2024 erwartet werden kann.

Wie in den Vormonaten erwähnt, führt das Investieren wieder zu einem stärker schwankenden NAV. Es bleibt jedoch auch aus aktueller Sicht unwahrscheinlich, dass das aktuelle Basiskapital ausreicht, um eine kostendeckende Rendite zu erzielen. Ein Großteil unserer Aufgabe besteht in den nächsten Monaten darin, diesen Umstand merklich zu verbessern.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Cashbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

Aussender: Trade & Value AG Adresse: Am Hayengraben 7, 26135 Oldenburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 441 9983 9819 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag

ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2024 10:04 ET (14:04 GMT)