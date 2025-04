DJ PTA-News: Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-03

Trade & Value AG: Nettoinventarwert 2025-03

Oldenburg, den 14. April 2025 (pta000/14.04.2025/05:54 UTC+2)

Oldenburg, 14. April 2025 - nachfolgend übermitteln wir Ihnen den aktuellen Nettoinventarwert / Net Asset Value (NAV) der Trade & Value AG:

Der NAV beläuft sich zum 31. März 2025 auf 1,61 Euro / Aktie.

Der NAV erhöht sich gegenüber dem Vormonat um + 0,07 Euro je Aktie.

Im März 2025 verlor der Dax rund 388 Punkte. Die Handelsspanne lag bei rund 1.256 Punkten.

Leider macht es keinen Sinn, groß über den März zu sprechen. Im Vorfeld des Trump'schen Zollirrsinns waren die Märkte bestimmt von Deutschlands Schuldenbremsenreform und Aufrüstung. Trumps Zölle wurden nicht wirklich ernst genommen. Man hat bestenfalls mit 10% auf alles gerechnet. Es wurden dann 20%-50%. Und China bekam 145%. In seiner neuesten Volte hat Trump diverse Elektronikteile von den Zöllen ausgenommen, was vor allem den großen Tech-Konzernen wie Apple und Nvidia zugutekommt. Die Ausnahme gilt für 1-2 Monate.

Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Das Erratische und Unplanbare ist der neue Normalzustand.

Was wir wussten: dass es so kommen wird. Wir haben in den letzten Monaten ein starkes Gewicht unserer Recherchen auf die innere Logik und Ideologie Trumps gerichtet. Wir nehmen alles, was er sagt, wörtlich. Von den Zöllen bis hin zu der Annexion Kanadas oder Grönlands. Diese Administration meint, was sie sagt.

Und damit sind wir bei unserem größten Problem: Es ist das Ende der Planbarkeit für die Kapitalmärkte. Eine Phase, die im Grunde seit Ende der Finanzkrise, also seit 2009, vorgehalten hat. Jedes Unternehmen ist betroffen. Aktuell ist nicht absehbar, inwieweit die US-Wirtschaft die Trump-Administration dazu bewegen kann, die Zölle wieder abzuschaffen, und wie eventuelle Deals aussehen können. Das aktuelle Teil-Aussetzen der Zölle über 3 Monate verschafft zumindest Luft zum Atmen. Dass Deals gemacht werden, steht außer Frage, doch Idee von ,mehr Produktion' in den USA wird nicht weggehen. Mit allen darin liegenden Konsequenzen für Lieferketten, Unternehmensgewinne und Preise.

Unsere Rüstungsaktien haben wir Anfang März komplett verkauft. Bezüglich der Rüstung gibt es zwei Wahrheiten: Sie sind die neuen Defensivwerte, in die Geld reinfließt, wenn es an den Märkten kracht. Und es droht auf mittlere Sicht weniger des zur Verfügung stehenden Geldes bei ihnen zu landen, als der Markt aktuell plant (Inflation durch Zölle + mehr Anteil der Gelder für US-Rüstungsgüter). Hinzu kommen ernsthafte Lieferkettensorgen für Produkte aus den USA. Wir werden die Situation beobachten und bei Gelegenheiten ggf. neu investieren. Volatilität ist für uns als Kriterium dabei uninteressant.

Aktuell halten wir nur noch kleinere Langzeitpositionen.

Die Ausführungen zum Markt und unserem Handeln dienen dem Ziel, ein besseres Verständnis für unser Vorgehen und dem zugrunde liegenden Denken zu vermitteln. Falls Sie hierzu Gedanken haben, senden Sie uns diese gerne.

Allgemeine Erläuterung zum NAV:

Der Nettoinventarwert je Aktie berechnet sich aus dem Verkehrswert des Gesellschaftsvermögens inkl. Forderungen, abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen, geteilt durch die Aktienanzahl. Wir berechnen den Nettoinventarwert mit größtmöglicher Sorgfalt, weisen jedoch darauf hin, dass der ermittelte Wert nicht auf geprüften Zahlen beruht. Abweichungen können sich beispielsweise aus einer geänderten steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Das Basiskapital ergibt sich aus dem aktuellen Bargeldbestand abzüglich der bis Ende 2024 zu erwartenden Kosten.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

