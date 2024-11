DJ PTA-Adhoc: Trade & Value AG: Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital abgesagt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Oldenburg, den 20.11.2024 (pta/20.11.2024/21:05) - Die am 10. Oktober 2024 angekündigte Kapitalerhöhung wird abgesagt. Der Schritt ergibt sich, nachdem die indikative Zeichungshöhe nicht erreicht wurde.

Die Gesellschaft wird sich in der Folge in weitere Investorengespräche begeben bzw. diese wieder aufnehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Trade & Value AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktien der Trade & Value AG dar.

(Ende)

Aussender: Trade & Value AG Adresse: Am Hayengraben 7, 26135 Oldenburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Herack Tel.: +49 441 9983 9819 E-Mail: herack@tav.ag Website: www.tav.ag

ISIN(s): DE0006039191 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2024 15:05 ET (20:05 GMT)