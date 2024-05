DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera strategisch auf Wachstumskurs; Neuausrichtung des Aufsichtsrats

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leverkusen (pta/14.05.2024/10:30) - Nach zwei herausfordernden Jahren hat die Biofrontera AG eine Neustrukturierung und Stabilisierung erreicht. Durch die Verbesserung der Beziehungen zur Biofrontera Inc. und die weitgehende Beilegung aller Rechtsstreitigkeiten ist die Gesellschaft nun klar auf eine zukunftsorientierte Wachstumsstrategie ausgerichtet.

Die laufende Kapitalherabsetzung und die damit einhergehende Kapitalerhöhung stellen ebenfalls einen wichtigen Meilenstein in dieser neuen Phase der Unternehmensausrichtung dar. Nach erfolgreichem Abschluss beider Maßnahmen wird Biofrontera auf einer solideren finanziellen Basis stehen.

Mit Wirkung zum 10. Mai 2024 hat Frau Dr. Helge Lubenow nach dem Rücktritt von Herrn Zours den Vorsitz im Aufsichtsrat der Biofrontera AG übernommen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Biofrontera beabsichtigt, auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im August 2024 eine Verkleinerung des Aufsichtsrats von sechs auf vier Mitglieder vorzuschlagen, was der aktuellen Größe und den Zielen des Unternehmens angemessener ist. Um dies zu ermöglichen, haben Prof. Dr. Karin Lergenmüller und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Jörgen Tielmann ihre Mandate mit Wirkung zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung niedergelegt. Für die Besetzung des vierten Aufsichtsratssitzes wird die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Deutschen Balaton Gruppe einen geeigneten Kandidaten finden, den wir der nächsten Hauptversammlung zur Wahl vorschlagen werden.

"Diese Umstrukturierung des Aufsichtsrats steht im Einklang mit der aktuellen Entwicklung von Biofrontera, in der wir nach mehreren Jahren der Auseinandersetzungen nun einen stabilen Weg einschlagen, bei dem die Expansion und die Profitabilität des Unternehmens unsere Hauptziele sind. Wir danken den scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Dr. Tielmann und Frau Prof. Dr. Lergenmüller. Ihr Engagement in anspruchsvollen Zeiten war von unschätzbarem Wert, und wir wissen ihre Unterstützung aufrichtig zu schätzen. Ein besonderer Dank gebührt unserem ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Zours. Wir bedauern seine Amtsniederlegung, da er maßgeblich die Restrukturierung und erfolgreiche Neuausrichtung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren vorangetrieben hat. Für sein Engagement und seine Rolle als verlässlicher Investor gebührt ihm höchste Anerkennung und großer Dank", kommentiert Frau de la Huerta, Finanzvorstand der Biofrontera, die angestrebte Neuausrichtung des Aufsichtsrates.

"Ich blicke mit Vorfreude auf die bevorstehende Herausforderung und den neuen Entwicklungsschritt der Biofrontera AG. Sobald das Unternehmen stabilisiert ist und nachhaltig positive EBITDA-Ergebnisse erzielt, wird die Erweiterung des Portfolios und die Steigerung unserer Präsenz in weiteren Märkten unser nächster Schritt sein. Es erfüllt mich mit großer Freude, diesen Prozess zu unterstützen. Ich möchte Herrn Zours, Frau Prof. Dr. Lergenmüller und Herrn Dr. Tielmann meinen aufrichtigen Dank aussprechen für ihre Unterstützung in äußerst schwierigen Zeiten. Ohne ihren Beitrag wäre diese neue und vielversprechende Zukunft nicht möglich", äußerte Frau Dr. Lubenow, die neue Vorsitzende des Aufsichtsrats.

(Ende)

Über Biofrontera

Die Biofrontera AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb dermatologischer Medikamente und medizinischer Kosmetika spezialisiert ist. Das Leverkusener Unternehmen entwickelt und vertreibt innovative Produkte zur Heilung, zum Schutz und zur Pflege der Haut. Zu den wichtigsten Produkten gehört Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Ameluz® wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Biofrontera hat als eines der wenigen deutschen Unternehmen eine zentralisierte europäische und eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten. Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 gegründet und ist an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gelistet. https:// www.biofrontera.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert. Diese Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "prognostizieren", "schätzen" und "beabsichtigen", unter anderem, gekennzeichnet sein. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements der Biofrontera AG, die nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden und ihrer Meinung nach angemessen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen, der Finanzlage, der Leistung oder dem Erfolg abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Auf solche Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2024 04:30 ET (08:30 GMT)