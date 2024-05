© Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich Baumgarten



Die Novavax-Aktie setzt ihre Rallye fort und knüpft an die Gewinne der letzten Woche an, nachdem das Unternehmen ein Lizenzabkommen mit Sanofi bekannt gegeben hatte. Shortseller fahren massive Verluste ein.Die Novavax-Aktie beendete den Montagshandel um fast 50 Prozent höher bei 13,11 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Dezember 2022. Auch am Dienstag haussieren die Titel vorbörslich. Die Aktien hatten sich am Freitag bereits verdoppelt, nachdem der Deal mit Sanofi bekanntgegeben wurde. Allein der Kursanstieg vom Freitag bescherte Shortsellern nach Angaben von S3 Partners Papierverluste von rund 255 Millionen US-Dollar. Die Biotech-Aktie ist für Leerverkäufer eine enge …