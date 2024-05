FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Roche von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 215 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe mit einem ersten Studienerfolg mit dem Produktkandidaten CT-388 gegen Fettleibigkeit ausreichend interessante Daten vorgelegt, um Novo Nordisk und Eli Lilly glaubwürdig Konkurrenz zu machen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ungeachtet negativer Entwicklungen mit anderen Produkten im vergangenen Jahr berücksichtige er nun CT-388 in seinem Bewertungsmodell./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 07:51 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CH0012032048