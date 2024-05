EQS-Media / 17.05.2024 / 10:05 CET/CEST

Stockholm, 17 Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt heute bekannt, dass der Aufsichtsratvorsitzende Henrik Johannesson, das Aufsichtsratmitglied und CEO Roberto García Martínez und der CFO Mattias Modén sowie ein größerer Optionsscheininhaber üben insgesamt aus insgesamt 5.635.169 Optionen der Serie TO4 (die " Optionen") für den Bezug von Aktien von Eurobattery Minerals im Gesamtwert von ca. SEK 2,3 Millionen ausüben. Diese entsprechen ca. 16,9 Prozent der Gesamtzahl der ausstehenden Optionen. Die Angaben beziehen sich auf den gesamten Optionsscheinbestand jedes Optionsscheininhabers. Der letzte Handelstag für die Optionen ist heute, der 17. Mai 2024. Der letzte Tag für die Zeichnung von Aktien durch Ausübung von Optionsscheinen ist der 21. Mai 2024. Eurobattery Minerals wurde darüber informiert, dass die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrats und der Geschäftsleitung Optionen für den Bezug von Aktien das Unternehmen ausüben: Henrik Johannesson - 477.000 Optionen, was etwa SEK 190,8 Tausend entspricht.

Nazgero Consulting Services LTD (Roberto García Martínez) - 2.419.226 Optionen, was etwa SEK 967,7 Tausend entspricht (durch Aufrechnung).

MJ Modén Förvaltning AB (Mattias Modén) - 259.943 Optionen, was etwa SEK 104,0 Tausend entspricht. Darüber hinaus hat Eurobattery Minerals Hinweise erhalten, dass ein größerer Optionsscheininhaber etwa 2.479.000 Optionsscheine zur Zeichnung von Aktien des Unternehmens ausübt, was etwa SEK 991,6 Tausend entspricht. Insgesamt belaufen sich die oben genannten Zeichnungen auf insgesamt etwa SEK 2,3 Millionen, was etwa 16,9 Prozent der Gesamtzahl der ausstehenden Optionsscheine entspricht. "Der Aufsichtsrat und das Management haben großes Vertrauen in unseren weiteren Weg, und ich bin dankbar, dass dieses Vertrauen auch von anderen Optionsscheininhabern geteilt wird. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit im finnischen Hautalampi-Projekt fortzusetzen, wo wir uns allmählich dem Beginn des Bergbaubetriebs nähern," erklärt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Ratgeber Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



