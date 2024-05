EQS-Media / 22.05.2024 / 16:35 CET/CEST

Stockholm, 22. Mai 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") hat die Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Zeichnungsfrist zwischen dem 8. Januar 2024 und dem 22. Januar 2024 bestehend aus Aktien und Optionsscheine der Serie TO4 und Serie TO5 (die "Bezugsrechtsemission") durchgeführt. Diejenigen, die während der Zeichnungsfrist an der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben erhielten für jeden (1) Anteil zwei (2) neue Aktien der Gesellschaft und einen (1) Optionsschein der Serie TO4 ("Optionsschein der Serie TO4") und sowie einen (1) Optionsschein der Serie TO5. Jeder (1) Optionsschein der Serie TO4 berechtigte zur Zeichnung einer (1) neuen Aktie von Eurobattery Minerals zu einem Bezugspreis von SEK 0,40 pro Aktie. Die Zeichnungsfrist für die Optionsschein der Serie TO4 begann am 7. Mai und wurde bis zum 21. Mai 2024 verlängert. Insgesamt 12.776.891 Optionsscheine der Serie TO4 wurden für die Zeichnung von Aktien der Gesellschaft ausgeübt, was einer Zeichnungsquote von etwa 38,4 Prozent entspricht. Dem Unternehmen fließt dadurch ein Erlös von etwa SEK 5,1 Mio. vor Abzug der Aufrechnung von etwa SEK 1,0 Mio. und Emissionskosten zu. Der Emissionserlös soll für den Abschluss der Übernahme von FinnCobalt Oy sowie für die weitere Arbeit am finnischen Batteriemineralprojekt Hautalampi verwendet werden. Anzahl der Aktien und Aktienkapital Durch die neue Aktienausgabe erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa SEK 5,1 Mio. vor Abzug der Aufrechnung von etwa SEK 1,0 Mio. und Emissionskosten. Die Anzahl der Aktien wird sich um 12.776.891 Aktien von 103.131.838 Aktien auf 115.908.729 Aktien erhöhen, sobald die neuen Aktien vom schwedischen Gesellschaftsregister eingetragen werden. Das Aktienkapital wird sich um SEK 5.110.756,40 von SEK 41.252.735,20 auf SEK 46.363.491,60 erhöhen, was eine Verwässerung von etwa 11,0 Prozent bedeutet. Optionsscheine der Serie TO5 Jeder (1) Optionsschein der Serie TO5 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie während des Zeichnungsfrist, die am 7. Oktober beginnt und am 18. Oktober 2024 endet. Der Preis entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Aktie des Unternehmens während der zehn Handelstage zwischen dem 20. September und dem 3. Oktober 2024; jedoch nicht weniger als SEK 0,40 pro Aktie und nicht mehr als SEK 0,52 pro Aktie. Ratgeber Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater bei dieser Transaktion. Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Eurobattery Minerals gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung zu veröffentlichen hat. Die Informationen wurden durch die oben genannten Kontaktpersonen am 2024-05-22 16:30 MESZ zur Veröffentlichung eingereicht. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und X . Kontakt Eurobattery Minerals AB Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



