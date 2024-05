In einer Sache kennt Dominik Benner kein Pardon. "Wir akzeptieren kein Cashburn. Wir sind immer darauf ausgerichtet, positive Cashflows und auch Gewinne zu machen", betont der CEO von The Platform Group bei seiner Präsentation auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt. Derart markige Sätze kommen am Kapitalmarkt gut an, was sich auch in einem Aktienkurs auf Jahreshoch ... The post The Platform Group: Erfolgsrezept für Wachstum appeared first on Boersengefluester.

