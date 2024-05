Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am 28. April mit diesem Hinweis auf die Trading-Chance aufmerksam gemacht: "Der Gewerbeimmobilien-Investor bietet bei einem Ausbruch über die 2-Euro-Marke aus charttechnischer Sicht noch ausreichend Luft nach oben. Die Aktie ist natürlich nicht ungefährlich und wie man an den Kursausschlägen sieht, auch nichts für schwache Nerven." Dieser Trading-Tipp hat in drei Wochen bis zu 13,40 Prozent Aktiengewinn ...

