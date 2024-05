DJ PTA-News: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: BTV profitiert weiter von hohem Kundenvertrauen

Innsbruck (pta/22.05.2024/09:44) - Im ersten Quartal 2024 wuchsen die betreuten Kundengelder gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um 2,1 Mrd. EUR auf 19,3 Mrd. EUR. Der Periodenüberschuss vor Steuern erhöhte sich auf 88,1 Mio. EUR. Die BTV wurde erstmals mit dem "Transparenten Bullen" ausgezeichnet.

"Die beste Betreuung für unsere Kund*innen und die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse stehen in der Bank für Tirol und Vorarlberg an erster Stelle", betont Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender der BTV. Ein wichtiges Kriterium für die Kund*innen ist dabei die Transparenz. Die BTV wurde hierfür kürzlich mit dem "Transparenten Bullen" (TRANSPARENCY LEAD AWARD) ausgezeichnet. Dieser Preis repräsentiert den hohen Anspruch bei der Zertifizierung von Transparenz und Informationspolitik von Investmentfonds und Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum. Die BTV überzeugte mit der Muster-Vermögensverwaltungsstrategie AM (Asset Management) 70 ESG. Alle teilnehmenden Institute mussten für die ausgewählte Muster-Vermögensverwaltungsstrategie eine Transparenz- und Integritätsprüfung nachweisen.

Sehr gutes Ergebnis im ersten Quartal

Transparenz schafft Vertrauen ebenso wie Stabilität und Zuverlässigkeit. Dank dieser Charakteristiken genießt die BTV ein hohes Kundenvertrauen. Mit einer Steigerung des Eigenkapitals in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 auf 2,4 Mrd. EUR verfügt sie über ein starkes Kapitalpolster. Die betreuten Kundengelder wuchsen per 31.03.2024 gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres um 2,1 Mrd. EUR auf 19,3 Mrd. EUR. Der Periodenüberschuss vor Steuern erhöhte sich auf 88,1 Mio. EUR.

Die Zahlen im Überblick

Bilanz BTV Konzern (IFRS) Ist 31.03.2024 Ist 31.03.2023 Veränderung Kundenforderungen 8.604 Mio. EUR 8.493 Mio. EUR +111 Mio. EUR Betreute Kundengelder 19.280 Mio. EUR 17.143 Mio. EUR +2.137 Mio. EUR Bilanzsumme 15.495 Mio. EUR 14.073 Mio. EUR +1.422 Mio. EUR Eigenkapital 2.360 Mio. EUR 2.157 Mio. EUR +203 Mio. EUR GuV BTV KONZERN (IFRS) Periodenüberschuss bzw. Jahresüberschuss vor Steuern 88,1 Mio. EUR 87,5 Mio. EUR +0,6 Mio. EUR

