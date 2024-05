DJ Zweiter Brand in einer Woche bei Novo Nordisk

Von Dominic Chopping

KOPENHAGEN (Dow Jones)--Bei dem Pharmahersteller Novo Nordisk brennt es schon wieder. Wie der Konzern mitteilte, ist ein Feuer vor einem Gebäude der Zentrale in dem Kopenhagener Vorort Bagsvaerd ausgebrochen und hat sich auf ein benachbartes Bürogebäude ausgebreitet. Am vergangenen Donnerstag hatte ein im Bau befindliches Gebäude am Produktionsstandort Kalundborg gebrannt, wo der Konzern derzeit seine Kapazitäten für die stark nachgefragten Diabetes- und Abnehm-Medikamente erweitert.

"Die Feuerwehr ist präsent, und das Löschen dürfte einige Stunden dauern", teilte Novo Nordisk mit Blick auf das Feuer am Mittwoch mit. Der Rauch sei nicht giftig und es gebe keine Meldungen über Verletzte.

