Die Novo Nordisk-Aktie zeigt mit einem aktuellen Kurs von 133,1 € und einer Steigerung um 0,33% innerhalb der letzten Woche weiterhin eine starke Performance am Markt. Experten der Deutschen Bank bestärken ihre Kaufempfehlung und sehen das Kursziel stabil bei etwa 147,43 Euro, während die Aktie nur knapp unter ihrem Rekordhoch liegt. Anhaltend hohe Verkaufszahlen der Abnehmspritzen scheinen das beeindruckende Wachstum der letzten Quartale des dänischen Pharmakonzerns zu sicheren.

Analystenwarnungen und Konkurrenz im Blick

Gleichzeitig werden warnende Stimmen laut, die vor einem Risiko der Überbewertung aufgrund verlangsamender Wachstumsraten und wachsender Berichte über Nebenwirkungen bei Produkten des Unternehmens hinweisen. Institutionalisierte Investoren wie Blackrock und The Vanguard Group halten bedeutende Anteile und könnten ein Signal für das Vertrauen in das Unternehmen sein. Dennoch ist bei jedem Aktienkauf auf Rekordniveau Vorsicht geboten, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der beträchtliche Börsenerfolg fast ausschließlich auf die erfolgreich vermarkteten Abnehmspritzen zurückzuführen ist. Analysten empfehlen weitgehend das Halten des Wertpapiers oder einen zusätzlichen Kauf, immer mit einem wachsamen Blick auf die Umsatzentwicklung und den allgemeinen Marktverlauf im Gesundheitssektor, in dem sich Novo Nordisk neben anderen großen Pharmafirmen behaupten muss.

