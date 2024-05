Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nvidia | First Solar | SFC Energy - was geht da bei Nel vor - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Sitzungsprotokoll der Fed Tops & Flops - mögliche Strafzölle aus China belasten Stellantis - können uns vorstellen chinesisch zu werden Nvidia - Zahlen stehen an 6 Aktien die von guten Nvidia-Zahlen profitieren First Solar - Fantasietreiber Rechenzentren Cummins/Caterpillar - Erdgasgeneratoren für Rechenzentren GE Vernova / Siemens Energy - Erdgasturbinen für Rechenzentren SFC Energy - Wasserstoff für Notstrom Nel - Übernahme im Anflug - Target - Umsatz und Gewinn rückläufig PDD: Gewinn und Aktie schiessen in die Höhe Marks & Spencer - Restrukturierung läuft Termine - Nvidia ist an der Reihe BASF - außergerichtliche Einigung in den USA Evotec - endgültige Zahlen sind da Musterdepot konservativ - keine Ausreißer heute Medtronic - abwarten vor den Zahlen Salesforce - Halten vor den Zahlen Leidos - Aktie läuft wie an der Schnur gezogen nach oben Zuschauerfragen