New York - An den US-Aktienbörsen ist am Mittwoch Vorsicht das Motto der Stunde. Die wichtigsten Technologie-Indizes schleppten sich zwar auf Rekordhochs, bewegten sich zuletzt aber kaum. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial und der breit gefassten S&P 500 traten nahezu auf der Stelle. Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des billionenschweren Chip-Produzenten Nvidia, die nach Börsenschluss erwartet werden, wagten die Anleger keine grossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...