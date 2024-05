MONTREAL (dpa-AFX) - Novartis hat die Lizenz in Kanada für das Hautkrankheitsmittel Cosentyx zur Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis suppurativa (HS) erhalten. Die Zulassung gelte für Patienten, die auf eine konventionelle Therapie nur unzureichend angesprochen hätten, teilte der Pharmakonzern am Mittwochnachmittag in Kanada mit.

Bei Hidradenitis suppurativa handelt es sich laut dem MSD Manual um eine Entzündung der Haarfollikel in der Haut unter den Armen, in der Leistengegend, rund um die Brustwarzen und den Anus. Die Blockade dieser Hautporen führt zu Vernarbungen und schmerzhaften Eiteransammlungen. Auf der Haut bilden sich Knoten, die aussehen wie Akne, gefolgt von schmerzhaften Abszessen und Fistelkomedonen.

Die genaue Ursache von HS sei unbekannt, schrieb Novartis weiter. Schätzungsweise 1 bis 4 Prozent der kanadischen Bevölkerung sei von der Krankheit betroffen, das wären 300 000 und 1 Million Menschen.

Neben HS sei Cosentyx in Kanada bereits für eine Reihe von Erkrankungen zugelassen, hiess es weiter. Darunter seien Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, axiale Spondyloarthritis und juvenile idiopathische Arthritis./jb/tp/AWP/ngu