Walmart kündigte kürzlich an, in den nächsten fünf Jahren etwa 700 Millionen Dollar in Guatemala zu investieren. Diese Nachricht wurde im Rahmen der Grundsteinlegung für eine neue Filiale in dem mittelamerikanischen Land bekannt gegeben und folgt den ähnlichen Ambitionen des Unternehmens in Costa Rica, wo es ebenfalls ungefähr 600 Millionen Dollar investieren will. Die Walmex-Einheit in Mexiko und Zentralamerika, zu der Walmart gehört, verzeichnete im ersten Quartal ein zweistelliges Wachstum an vergleichbaren Filialumsätzen in Guatemala, ebenso wie in Nicaragua und Honduras, während Costa Rica ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich sah.

Umsatzwachstum und Verbraucherverhalten

Im Gegensatz zur robusteren Lage in Zentralamerika zeigen sich in den Vereinigten Staaten [...]

