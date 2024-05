Neues von der Groß & Partner Grundstückentwicklungsgesellschaft zum Umtausch ihrer 2025 fälligen Anleihe. Man habe den Umtausch dieser Anleihe in die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN DE000A383BH3) mit einer Umtauschquote von mehr als 75 Prozent abgeschlossen, meldet das Frankfurter Unternehmen am Donnerstag. Die Umtauschfrist endete am 13. Mai, ...

