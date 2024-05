Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wettgemacht. Der Leitindex der Eurozone legte um 0,25 Prozent auf 5037,60 Punkte zu. Starke Geschäftszahlen des US-Technologieschwergewichts Nvidia gaben etwas Auftrieb. «Das derzeit heisseste Unternehmen im Börsenzirkus hat wieder einmal all diejenigen eines Besseren belehrt, die darauf gesetzt haben, dass Umsätze und Gewinne nicht in dieser Dynamik weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...