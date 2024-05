Der Aktienkurs von Lam Research hat seit dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 einen noch intakten Aufwärtstrend ausgebildet und den Kurs in der Spitze um 236 Prozent gesteigert. Grund für den Optimismus der Aktionäre ist die vom KI-Boom ausgehende Nachfrage nach Halbleiterchips.Der Verwaltungsrat von Lam Research hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 und einen Aktienrückkauf in der Bewertung von bis zu 10 Milliarden US-Dollar genehmigt. Der Aktienrückkauf steht im Einklang mit dem Plan, 75 ...

