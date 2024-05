The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.05.2024



ISIN Name

CA2692761018 EV TECHNOLOGY GROUP LTD.

CA7479761081 QUESTCORP MINING

CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP

DE000DDA0R78 DZ BANK IS.C193 19/25

DE000DDA0SX4 DZ BANK IS.C198 19/27

DE000DDA0VH1 DZ BANK IS.C202 19/29 VAR

DE000DDA0XK1 DZ BANK IS.C209 20/35

DE000DDA0X47 DZ BANK IS.C210 20/30

DE000DFK0FQ1 DZ BANK IS.C236 20/31

DE000DFK0FU3 DZ BANK IS.C238 20/32

DE000DFK0G42 DZ BANK IS.C252 21/27

DE000DFK0JH2 DZ BANK IS.C266 21/26

DE000DFK0LF2 DZ BANK IS.C286 21/26

IT0005581365 E.P.H. S.P.A.

NO0010912801 FERTIBERIA C 20/25 FLR

SE0016798581 BYGGFAKTA GRP NORDIC HOL.

SE0020050805 BJOERN BORG AB

US98585K8541 YIELD10 BIOSC.INC. DL-,01

XS0424794625 URANIA RATED 09/25 MTN

