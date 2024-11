The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2024ISIN NameCA23267C2022 CYPHER METAVERSE INC.CA54305L1022 LONGHORN EXPLORATION CORPDE0007612103 GOING PUBLIC MEDIA NA ONES0105606000 CLUB DE FUTB.INTERC. -,20GB00BNG2LT65 CROSSWORD CYBERSEC. -,005IT0004359037 ALGOWATT S.P.A.IT0005596330 E.P.H. S.P.A.SE0013108867 SILEON AB O.N.US00191G1031 ARC DOCUMENT SOL. DL-,001US29404K1060 ENVESTNET INC. DL-,005US5658491064 MARATHON OIL DL 1US876030AB38 TAPESTRY 23/25US876030AC11 TAPESTRY 23/26US876030AD93 TAPESTRY 23/28US876030AE76 TAPESTRY 23/30US876030AF42 TAPESTRY 23/33XS2720095541 TAPESTRY 23/25XS2720095624 TAPESTRY 23/27XS2720095970 TAPESTRY 23/31