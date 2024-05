DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BIONTECH - Vorstandschef Ugur Sahin ist zuversichtlich, die Zahl der durch Krebs verursachten Todesfälle deutlich senken zu können. Schon 2026 will sein Unternehmen ein Krebsmedikament auf den Markt bringen, wie Sahin im Interview sagte. "Bei bestimmten Krebsarten sehen wir keinen Grund, warum die Sterberate mit innovativen Anschlusstherapien nicht auf unter fünf Prozent reduziert werden könnte." Biontech arbeitet an personalisierten Krebsmedikamenten. "Wenn die Technologie funktioniert, könnte sie grundsätzlich für jeden Krebspatienten, bei dem ein erhebliches Risiko für einen Rückfall besteht, anwendbar sein", so Sahin. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - "Die Eisenbahn-Infrastruktur ist in einem bedauernswerten Zustand", räumt Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber im Interview mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung ein. Die Bahnkunden spürten das täglich: "Wir organisieren den Alltag der Menschen, und die Menschen haben das Gefühl, dieser Alltag funktioniert nicht mehr." Selbst das heutige Verkehrsaufkommen könne nicht vernünftig auf dem Streckennetz abgewickelt werden, geschweige denn das, was für die nächsten Jahre geplant sei. Bis 2030 sollen mit 40 Großbaustellen die wichtigsten Eisenbahnstrecken in Deutschland generalsaniert werden. Am Tag nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft sperrt die Bahn die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, auf der laut Konzern ein Viertel der Fernzüge verkehrt, komplett für mehrere Monate. Infrastrukturchef Huber sieht die Bahn für das Großprojekt gerüstet. (FAZ)

MERCEDES-BENZ - Die amerikanische Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) will ihre Wahlniederlage beim Autohersteller Mercedes-Benz nicht widerspruchslos hinnehmen. Vor etwas mehr als einer Woche hatte sich eine Mehrheit der Mitarbeiter in den Mercedes-Werken im US-Bundesstaat Alabama dagegen ausgesprochen, sich von ihr vertreten zu lassen. Jetzt hat sie bei der zuständigen Arbeitsbehörde National Labor Relations Board eine Beschwerde eingereicht und sie aufgefordert, eine Neuwahl anzuordnen, weil Mercedes-Benz nach ihrer Auffassung mit unrechtmäßigen Methoden das Wahlergebnis manipuliert habe. (FAZ)

DEUTSCHE BANK - Deutsche Bank gibt ihre Pläne für ein neues Digitalangebot für die Wertpapieranlage nach weniger als zwei Jahren wieder auf. "Das war eine wirklich gute Idee, die aber nur für einen Bruchteil unserer Kunden relevant war", sagte der für das Privatkundengeschäft zuständige Vorstand Claudio de Sanctis dem Handelsblatt. "Tolle Produkte für nur wenige Kunden wollen wir uns derzeit nicht leisten. Mein Fokus liegt auf Verbesserungen und Lösungen für breite Kundenschichten, also für viele Millionen Nutzer." De Sanctis beerdigt damit ein Projekt, das sein Vorgänger Karl von Rohr im September 2022 noch öffentlichkeitswirksam angekündigt hatte. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Das Gemeinschaftsunternehmen der Airline mit Südkoreas Technikriesen LG für Flugzeug-Sitzplätze mit Bildschirmen und neuen digitalen Angeboten wird überraschend umgebaut. Die Lufthansa strebt bei AerQ die Alleinkontrolle an. Die Neuordnung wurde bereits beim Bundeskartellamt angemeldet. Die neue Bildschirmtechnik von AerQ soll nicht nur in Flugzeugen der Lufthansa-Gruppe installiert werden, sondern auch bei neuen Kunden. Die digitalen Kabinenlösungen sollen "den Fluggesellschaften die Kontrolle über die Kabine zurückzugeben", heißt es. (Welt)

UBS - Die Schweizer Großbank schließt Kandidaten von außerhalb als Nachfolger von Konzernchef Sergio Ermotti aus und plant stattdessen, aus einer Liste von drei internen Kandidaten zu wählen, wenn er in etwa drei Jahren zurücktritt. Laut Personen, die mit den Plänen vertraut sind, könnte die UBS die Namen der potenziellen Nachfolger bereits auf der Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr bekannt geben. Die Kandidaten, die aus der derzeitigen Geschäftsleitung stammen werden, dürften zusätzliche Aufgaben erhalten, um ihre Erfahrungen zu erweitern, bevor sie Ermotti ersetzen. (Financial Times)

