Köln (ots) -Der Sommer läuft sich langsam warm und mit den Temperaturen steigt auch die Vorfreude auf die Festival-Saison. Auf RTL+ wird in diesem Jahr gleich doppelt gerockt, denn die Streamer:innen kommen im Juni nicht nur erneut in den Genuss des legendären "Rock am Ring"-Festivals, sondern erleben erstmals mit dem Live-Stream des "Hurricane"-Festivals ein weiteres Musik-Highlight mit Megastar Ed Sheeran als Headliner.Los geht's live und exklusiv vom 7. bis 9. Juni mit dem legendärsten Rockfestival Deutschlands "Rock am Ring" am Nürburgring in der Eifel. Bereits zum dritten Mal streamt RTL+ das dreitägige Musikevent, bei dem das Who is Who der Szene die verschiedenen Bühnen rocken. Zu den Headlinern in diesem Jahr gehören Die Ärzte, Green Day, Måneskin, Broilers, Billy Talent, Kraftklub, Beartooth, Kreator, Electric Callboy, u.v.m.Hier geht's zum diesjährigen "Rock am Ring"-Line-up.Vom 21. bis 23. Juni steht dann das nächste Musik-Highlight auf RTL+ an. Erstmalig kommen Streamer:innen in diesem Sommer auch in den Genuss des berühmten "Hurricane"-Festivals aus dem niedersächsischen Scheeßel. Zu den Headlinern in diesem Jahr gehören Ed Sheeran, K.I.Z, Deichkind, Bring Me the Horizon, Kontra K, u.v.m.Hier geht's zum diesjährigen "Hurricane"-Line-up.Gemeinsam mit CTS EVENTIM, Europas führendem Ticketing und Live Entertainment Anbieter, überträgt der Streamingdienst das Programm von "Rock am Ring" sowie "Hurricane" von den jeweiligen beiden Hauptbühnen kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die All Inclusive Entertainment App RTL+. Die insgesamt vier Livestreams werden auf RTL+ über die Free-TV-Sender NOW! und RTL.de/live gezeigt. Welche Musik-Acts übertragen werden, wird rechtzeitig bekannt gegeben.Die beiden offiziellen Playlists der Festivals mit allen Stars der Line Ups gibt es in der All Inclusive Entertainment App RTL+.