Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.05.2024

Kursziel: 22,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter



YOC startet mit starker Ergebnisentwicklung ins Geschäftsjahr - Marktumfeld für Bewegtbildwerbung unterstreicht Ausblick



Die YOC AG hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen und deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres lagen. Insgesamt unterstreicht das zwölfte Quartal in Folge mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten die Attraktivität des Geschäftsmodells und unseren Investmentcase.



[Tabelle]



In Summe konnte der Umsatz im ersten Quartal um 35,7% gegenüber dem Vorjahreswert zulegen. Hierbei ist jedoch der Umsatzbeitrag der Noste Media Oy zu betrachten. Das finnische Unternehmen wurde zum 21. März im vergangenen Jahr übernommen und trug etwa zu 30% zum Umsatzwachstum in Q1 bei, sodass die organische Wachstumsrate bei rund 25% in Q1 lag. Stärkster Wachstumstreiber war das Kerngeschäft im Inland, dass in Q1 mit über 50% Wachstum eine enorm starke Entwicklung zeigte, aber aufgrund des teilweise projektartigen Charakters der Umsätze nicht auf das Gesamtjahr fortgeschrieben werden sollte. Dies illustriert auch die Entwicklung im Ausland, das bereinigt um die Beiträge der finnischen Gesellschaft in etwas auf dem Niveau des Vorjahres gelegen haben dürfte. Hierbei ist allerdings auch zu beachten, dass beispielsweise das Geschäft in der Schweiz im vergangenen Jahr mit einem Plus von insgesamt 68% gegen eine starke Vorjahresbasis arbeitet.



Das EBITDA konnte mit 0,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert von 0,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt werden. Diese erfreuliche Entwicklung ist auf eine Reduktion aller relevanten Kostenquoten zurückzuführen. Insbesondere die Steigerung der Rohertragsmarge um 2,8PP auf 49,8% zeigt erneut die hohe Attraktivität der High-Impact-Werbeformate von YOC, die für die Kunden ein attraktives Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. Die Personalkosten erhöhten sich um 0,4 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR in Q1 durch die Übernahme der Noste Media Oy sowie einem spürbaren Personalaufbau im Bereich der weiteren Plattformentwicklung recht deutlich, jedoch unterproportional zum Umsatz (+27,9% yoy). Letztere waren auch für die quotal leicht erhöhten aktivierten Eigenleistungen verantwortlich (4,2% vs. 3,1%). Diese untermauern jedoch u.E. die Wettbewerbsfähigkeit der VIS.X Plattform.

Ausblick bestätigt: Aufgrund des guten Starts in das Geschäftsjahr sowie der unverändert positiven Aussichten für den Bereich der Bewegtbildwerbung hat das Unternehmen die Ziele für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Auch wenn das Q4 mit einem Umsatz- und Ergebnisanteil von über 30% für das Gesamtjahr entscheidend ist, sehen wir das Unternehmen gut positioniert, das erwartet niedrig zweistellige Marktwachstum erneut zu übertreffen.

Fazit: Mit dem guten Start in das Geschäftsjahr sehen wir unsere Prognosen für 2024 untermauert und bestätigen sowohl das Kursziel als auch das Rating.







