NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Autohalbleiter-Branche befinde sich gerade mitten in einem Abwärtszyklus, jedoch hätten sich die Ausblicke von Quartal zu Quartal zuletzt aufgehellt und fünf Unternehmen erwarteten Wachstum gegenüber dem Vorquartal, darunter Infineon, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dieser Optimismus werde von der weiterhin offenen Frage zum Preisdruck und den insgesamt erhöhten Lagerbeständen etwas austariert./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 09:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 09:50 / UTC



ISIN: DE0006231004

